PARA ATE EL PARO DEFINIDO POR UPCN NO ES SINCERO

Luego que se diera difusión pública a la intención que tiene la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) de llevar adelante la próxima semana un paro en virtud del atraso en el cronograma de haberes, para la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) esa medida no es sincera y nada tiene que ver con el cronograma de haberes recientemente anunciado.

La entidad sindical considera que en realidad lo que esconde detrás la medida de acción directa definida por el gremio que conduce Scalesi, es enojo e impotencia a partir de los espacios que están perdiendo dentro del gobierno y las masivas desafiliaciones que están experimentando.

“La medida de fuerza convocada por UPCN no es sincera en su argumentación. Acá no están yendo a un paro porque estén preocupados porque los trabajadores van a cobrar tarde, están parando por los espacios que están perdiendo y que no saben como recuperar” aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro. “Nos llama la atención ver a esta dirigencia bastante desorientada en las últimas semanas. Cuesta entender porque ponen sus energías en cuestionar los importantes avances alcanzados por ATE en sus reuniones con los ministros, en vez de focalizarse para enfrentar al Gobierno y lograr un aumento salarial que es lo que todos están esperando”, finalizó el máximo dirigente de la entidad estatal.

Desde ATE argumentan su posición, basados en el análisis de las gacetillas de prensa emitidas durante las últimas semanas por el otro sector sindical y en todos los casos se advierte que resultan de reacciones tardías. Las mismas pretenden cuestionar lo incuestionable, es que institucionalmente las organizaciones de los trabajadores pueden mantener instancias de diálogo con la representación empleadora, como lo es la ronda de encuentros que con distintos ministros está llevando adelante el gremio conducido por Rodolfo Aguiar.

Las últimas semanas se caracterizaron por ver a una dirigencia sindical de UPCN bastante desorientada y haciendo esfuerzos por combatir a otro gremio que debiera ser su par como ATE, y sin poner todas esas energías para enfrentar a la patronal y al Gobierno a los efectos de lograr el aumento salarial que permita amortiguar el golpe al bolsillo de todos que ha producido el alto proceso inflacionario.

Por último, desde el sindicato indicaron que a partir del lunes a primera hora de la mañana se realizarán asambleas en todas las dependencias públicasprovinciales, para poner en debate los perjuicios graves que acarrea en los trabajadores y sus familias, el atraso en el pago de haberes y la falta de una compensación salarial de fin de año que actúe como compensación del poder de compra perdido por todos los empleados públicos durante el año 2016.