Alerta por vientos intensos en Rio Negro

ALERTA METEOROLOGICO N° 4 (23:00 HOA)
Buenos Aires, 04 de Diciembre de 2016
Fenómeno: VIENTOS INTENSOS CON RAFAGAS.
Zona de Cobertura: SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CENTRO Y NORTE DE CHUBUT. LA PAMPA. CENTRO Y ESTE DE MENDOZA. RIO NEGRO. SUR DE SAN LUIS.
EL PASAJE DE UN FRENTE FRIO Y LA POSTERIOR FORMACION DE UN CENTRO DE BAJA PRESION, PROVOCARA EL INCREMENTO DE LOS VIENTOS DEL SECTOR OESTE CON VELOCIDADES ENTRE 30 Y 70 KM/H CON RAFAGAS A PARTIR DE LA NOCHE. LOS PRONOSTICOS DE INTENSIDAD DE VIENTO SOBRE EL AREA MARITIMA ADYACENTE A LAS COSTAS DE RIO NEGRO, CHUBUT Y BUENOS AIRES FUERON EMITIDOS EN LOS BOLETINES DE NAVEGACION MARITIMA DE RUTINA.
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional