La JP Belisle destaca el compromiso del Intendente Mendoza

La Juventud Peronista de la localidad de Coronel Belisle, se hizo eco de los calificativos, que recibió el intendente David Mendoza, por parte de Rene Telechea quien ocuparía un cargo de titular de Desarrollo Social de Nación en Valle Medio.

Mendoza fue tildado de “Cara Dura y mentiroso” por Telechea, luego luego de haber superado horas dramáticas, producto de los incendios en campos cercanos a esa localidad y que mantuvieron en vilo a toda la comunidad, incluso a usuarios de la ruta Nac. 22 cuyo transito debió ser interrumpido en forma intermitente como consecuencia del humo persistente en ese sector.

Las expresiones del hombre PRO rionegrino no cayeron bien en la comunidad y mucho menos en los jóvenes del FPV Belisle, quienes redactaron un comunicado el cual se puede leer a continuación.

COMUNICADO JP BELISLE:

En apoyo al compañero David Mendoza, el cual es Intendente de Nuestra comunidad e integrante de la Comisión de Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle. Comisión que acepto conformar en su primer periodo de gestión, ya que en Mas de 100 años jamás se impulso este proyecto de servicio necesario en nuestra localidad, comisión que preside el señor Miguel Menegazzo.

Estos días han sido críticos para nosotros como comunidad, ya que nos arrasó un fenómeno imparable como fue el gran incendio que nos rodeo intensamente, el cual tuvo a favor el intenso viento que no daba tregua.

Como militantes del Frente Para la Victoria, para nada se nos cruzo en un momento tan critico utilizar herramientas que politicen las llamas que nos consumían, nuestra voluntad se reflejaba en los trayectos incontables que hicimos para asistir con lo que hacia falta para que los héroes bomberiles puedan extender su trabajo con menor rigor, en ese momento ni posteriormente se nos cruzo politizar ni denigrar a nadie por asistir o no con ayuda a los que necesitaban. Es verdad que el cuartel de bomberos jamás recibió asistencia de Nación, ni mucho menos de provincia. Nuestros bomberos trabajan con el alma ya que cuentan con escasa indumentaria que volaran mas que a cualquier cosa en el momento de salir.

Fehaciente mente los camiones forestales amarillos se hicieron presente el cual uno de ellos es perteneciente al Cuartel de Bomberos de Choele Choel, camión que dicho cuartel recibió en agosto del 2015, camión en el cual venia el Intendente Daniel Belloso. Compañero que estuvo presente trabajando junto a los bomberos de su localidad desde las 14:00 hs del día sábado. El otro camión pertenecía al cuartel de bomberos de General Conesa, el cual llego el día sabado a las 22:00 hs.

El Señor Rene Tellechea debería acercarse y conocer como esta conformada la comisión, y no dejarse llevar por el ex candidato a Intendente de Cambiemos Pro/Ucr, el Señor Raúl Serian, que apenas terminaron de combatir el incendio, no espero medir las perdidas y comenzó una nefasta denigración contra nuestros dirigentes. Dirigente como Mendoza que desde que se origino el incendio trabajo codo a codo para que este Pudiera extinguirse lo antes posible, dirigente que cada vez que debe hacerlo se pone el pueblo al hombro y lo trabaja socialmente como ningún otro, dirigente que desde los inicios de la comisión y cuartel de bomberos voluntarios costea municilpamente la construcción porque nuestros bomberos sufren un abandono extenso de provincia y Nación.

Acotando esto y respetuosamente saludamos y agradecemos a todos los vecinos de coronel Belisle y Valle Medio y distintos dirigentes políticos que en el momento mas critico se acercaron con lo que mas necesitaban nuestros bomberos para hidratarse y persistir. Desmentimos a la oposición, que lo único que busca es opacar el trabajo y la voluntad de quienes ponen el alma en cada intervención.

Sobre el fin al remarcan a Telechea : “Se debe respetar la política y no ser precarios en los métodos de hacerla, Las calumnias que se viralizaron en contra de Mendoza, nos causo inoperancia de su parte ya que utilizar un incendio que ocasiono perdidas a productores, productores que ante toda diferencia política primero son vecinos”.

Para comenzar una campaña decadente hacia nuestro referente, como militantes y causando una gran pena nos parece muy bajo que referentes opositores dejen esta enseñanza de política a sus militantes.

En un año electoral nos esperábamos cualquier tipo de ataque, pero jamás pensamos que llegarían a un extremo calamitoso de atacarnos con negativas inventadas. Vamos a seguir trabajando y Militando para ver a nuestro pueblo crecer y sembrar lo bueno, estando siempre con la gente que necesita y quiere progresar.

Esperamos que todo esto genere donaciones y asistencia en los elementos necesarios para nuestros bomberos que a merced de cualquier circunstancia brindan su servicio humana y heroicamente, Saludos y agradecimientos.

Juventud Peronista De Coronel Belisle

Así finaliza el extenso comunicado de la JP de Belisle quienes claramente han observado como un desatino las declaraciones de Telechea.