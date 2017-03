Aseguran un 90% de adhesión al paro en Rio Negro

La primera jornada del paro de 48 horas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resonó fuerte en toda la provincia y cosechó una adhesión del 90 por ciento en todos los organismos dependientes de la Administración Pública Provincial. La huelga afectó significativamente el funcionamiento habitual de las reparticiones públicas como escuelas, hospitales, dependencias de Desarrollo Social y organismos descentralizados. Se anticipa además una fuerte adhesión para la jornada de mañana.

Los estatales -junto a trabajadores docentes, judiciales y del ámbito privado- se instalaron masivamente sobre las principales arterias de la provincia en demanda de la discusión de la pauta salarial para el año 2017. "Nosotros estamos en las rutas, pero es el Gobierno con sus imposiciones, falta de sensibilidad y diálogo el que nos empuja a ellas", reiteró el secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar, y agregó: "Se están metiendo con lo más preciado de los trabajadores, que es su salario y la posibilidad de garantizar los alimentos en sus hogares. Está siendo afectada directamente nuestra dignidad. Están dejando sin prestaciones al pueblo y en este 2017 nos quieren bajar los sueldos, mientras siguen regalando la provincia a los Lewis y permitiendo el saqueo de nuestros recursos. Debemos debatir porqué el Estado rionegrino se aleja cada vez más de las necesidades de la gente", concluyó Aguiar.

Tal lo anticipado, las manifestaciones de ATE se instalaron en:

Ruta Nacional 22 sobre los puentes carreteros que unen las ciudades de Cipolletti y Neuquén con una multitudinaria movilización.

Ruta Nacional 3 sobre el puente Basilio Villarino en Viedma

Puente que une Cinco Saltos y Centenario sobre el puesto de Seguridad Vial

Ruta Nacional 40 a la altura del Paralelo 42 en El Bolsón

En San Carlos de Bariloche en la intersección de las calles Onelli y Moreno

Ruta Nacional 3 en San Antonio Oeste en dirección a Viedma

Ruta Nacional 22 en el límite entre Río Colorado y La Adela (La Pampa)

Durante la jornada de mañana, la entidad sindical trasladará la protesta a los organismos nacionales con oficinas en la provincia: PAMI, ANSES, Desarrollo Social, Agricultura Familiar y demás.

Cabe remarcar que el sindicato reclama un aumento salarial del 40% con retroactividad a enero para todos los estatales, rechaza las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno Nacional y el recorte de gastos en el Estado impulsado por Weretilneck. También se opone al mega-endeudamiento mediante el Plan Castello. La provincia ingresará en un ciclo de compromisos con el mercado financiero internacional, imposibles de sostener y comprometerá a las futuras generaciones,



Por decreto provincial se afectaron las prestaciones públicas y servicios esenciales como Salud, Educación, Desarrollo Social y Seguridad. En tal sentido, los hospitales tienen serias dificultades de funcionamiento, sus farmacias están vaciadas, no hay jeringas, gazas, alimentos para los pacientes y varios servicios funcionan con déficit de personal.



En tanto que en los establecimientos escolares no se realizaron los trabajos, ni las inversiones necesarias para las tareas de mantenimiento general, reparaciones, refacciones edilicias y otros. Cientos de escuelas que no se encuentran en condiciones para iniciar con normalidad el ciclo lectivo.



Luego del ajuste decretado por el Poder Ejecutivo la crisis que atravesaba el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) se ha visto agravada y se han caído todos los programas sociales en curso y políticas de contención, generando el desamparo de miles de familias en riesgo de vulnerabilidad social.