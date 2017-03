Docentes piden 35% y paritaria para el jueves 9

Según señalan fuentes sindicales el paro en la provincia de Rio Negro, rozaría el 100 % de acatamiento.

En un comunicado de UnTER señalan que: “La primera Jornada del Paro nacional Docente en Río Negro fue contundente. Con una adhesión que rozó el 100 %. Miles de compañeras y compañeros colmaron los puentes carreteros que unen Río Negro y Neuquén, marchando por paritarias libres, contra el ajuste impuesto por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales”.

Ya ha esta altura de los acontecimientos sin dudas la gestión Weretilneck deberá dar respuestas que satisfagan la demanda docente. El llamado de atención por parte de los trabajadores deberá ser atendido mas temprano que tarde, para evitar el síndrome Saiz… Años subestimando el reclamo de los maestros, llevo al radicalismo al mayor ostracismo de su historia política. Weretilneck deberá sin dudas revisar el rumbo de la nave, queda mucho por recorrer y un conflicto sostenido en el tiempo puede socavar su incipiente creación (JSRN).

Así los docentes se plantan y defienden con tiza en mano los derechos de la comunidad educativa, así lo subrayan desde el sindicato “Queremos una verdadera paritaria que contemple el 35% que definió el congreso de UnTER en Villa Regina” expresó en su discurso, la Secretaria General, Patricia Cetera y reiteró el rechazo absoluto a la paupérrima propuesta salarial presentada por el gobierno el 3 de marzo.

Al tiempo que denunció las irregularidades en la inscripción a la ESRN, y los anuncios del ministerio respecto de “un número por demás mentiroso , sino no se entiendo como la mitad más uno de 4000 docentes puede ser 1784” y anunció la presentación de una nueva presentación judicial, frente a las irregularidades de este proceso, realizado a través de una página en la que se inscribieron docentes que no estaban habilitados los que el gobierno no les da ninguna garantía laboral.

La máxima referente de UnTER reiteró que el sindicato está dispuesto a dialogar en el ámbito paritario lo salarial y lo pedagógico, para exigir garantías laborales para el conjunto de trabajadores frente al avance de resoluciones que ponen en riesgo la existencia de las escuelas laborales, las residencias y determinan el cierre de cargo indiscriminado en todos los niveles del sistema educativo de Río Negro. Pero para ello exigió al gobierno que salga de la mentira y le advirtió que junto a los sindicatos hermanos “seguiremos aquí , unidos y organizados, porque, sin ninguna duda, es lo que marcó a lo largo de la historia la posibilidad de hacer oir nuestras voces, hoy queremos las paritarias en Neuquén, en Rio Negro, y en todo el país. “Para que Macri le ponga punto final a estas políticas destructivas neoliberales y dictatoriales”

Recordó que el 1º de marzo, en el marco de la movilización de los gremios estatales, luego de un acotado discurso del gobernador Alberto Weretilneck, desde UnTER se denunció que el gobierno provincial y el nacional tiene las mismas políticas y cuestionó el silencio de la legislatura frente al avance de la ESRN que avasalla derechos de estudiantes y docentes porque vacía de contenido a la educación secundaria y recorta puestos laborales. Igual que la Justicia provincial que no hizo lugar a ninguno de los números reclamos presentados. Advirtió a los poderes del estado que “ los sindicatos seguiremos en la calle y en cada espacio marcándoles lo que deben hacer”

Finalmente recordó que para el 8 compañeras, la UnTER definió paro provincial de mujeres de 24 hs. enmarcado en el paro internacional de mujeres porque” vivas nos quisimos, vivas nos queremos, con toda la voz con todo el voto que durante años tanto nos costó conseguir, vivas para producir con reconocimiento, el 8 todas estaremos en las calles”

En tanto este martes 7, en la segunda jornada del paro nacional está prevista la presentación a partir de las 10 de la mañana en las coordinaciones escolares y supervisiones, de cientos de recursos administrativos, exigiendo la No implementación de la ESRN, y denunciando las numerosas irregularidades que se sucedieron en el período de inscripción. Acción que se suma a la presentación realizada por UnTER el día lunes 6, en Viedma por la implementación de la ESRN de manera irregular violatoria de los derecho laborales y exigiendo el derecho del conjunto de las y los docentes de acceder a la información completa de los listados de docentes titulares e interinos del nivel medio sobre los cuales se sustenta la decisión del gobierno de implementarla en algunas zonas supervisivas, algunas de ellas donde existen presentaciones de la totalidad de docentes de escuelas que la rechazaron.

Además, el Consejo Directivo Central solicitó el adelantamiento de la paritaria del 13 de marzo al jueves 9, exigiendo una verdadera propuesta salarial para ser analizada por el conjunto de las y los docentes de Río Negro