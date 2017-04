CTA convoca a un Paro con Movilización para el jueves 6 de abril

Luego de confirmado el llamado a un Paro General Nacional -para el jueves 6 de abril- por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma rechaza el carácter pasivo de la medida y convoca a movilizar en toda la provincia.



“No se puede llamar a un paro para quedarse tomando mate en la casa. Tenemos que salir a la calle y movilizar masivamente. Es la única manera de lograr un cambio del modelo económico que nos está empobreciendo a todos”, demandó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro enfatizó: “El problema no es que Macri no sepa cuánto cobra un jubilado, porque podría no recordarlo. El problema es que no lo sabe porque no le interesa. Seguramente que si le preguntan por las ganancias de las mineras o petroleras las conoce con precisión matemática. Debemos seguir luchando para que los que menos tienen no sean los que paguen el ajuste”.



La Central Obrera considera que el paro no puede ser dominguero y se tiene que transformar en una medida de fuerza activa, que permita poner en evidencia, en la calle, la imperiosa necesidad que tienen los trabajadores y el conjunto del pueblo que exista un inmediato cambio en el rumbo económico que está aplicando el Gobierno que encabeza Mauricio Macri y que es imitado en la Provincia por Alberto Weretilneck.



La CTA llama, de esta manera, a todos los trabajadores a salir a la calle y a los gremios a garantizar la posibilidad de movilizarse en todo el territorio rionegrino para lograr superar los techos salariales que se intentan imponer en las paritarias y evitar que el ajuste lo paguen los trabajadores, los jubilados y las franjas sociales más vulnerables.



Desde la Central Sindical se están realizando los esfuerzos necesarios para fortalecer el diálogo con todos los sectores sindicales estatales y privados, como así también con distintas organizaciones sociales y movimientos políticos con la finalidad de lograr que la próxima semana todas las marchas sean unitarias y se pueda elaborar un pliego único de reclamos que, como mínimo, debería contener las siguientes demandas: